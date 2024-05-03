Жители Ноябрьска за год подбросили в приют более 200 животных

Жители Ноябрьска подбросили в приют 212 животных. 75 четвероногих просто не забрали домой (очевидно, после отлова), ещё 137 питомцев тайно оставили у стен приюта. Об этом сообщается в отчёте о деятельности приюта в 2023 году.

При этом животных в приюте содержат за счёт бюджета. В прошлом году на отлов и содержание собак и кошек ушло около 31 млн рублей. Из этой суммы именно на нахождение четвероногих в приюте МУП «СХК» «Ноябрьский» потрачено около 26 млн рублей, остальное – затраты на отлов.

По состоянию на конец прошло года в городском приюте находились 742 животных без владельцев (238 кошек, 504 собаки). На улицах отловили 530 животных, а вернули обратно лишь 220 особей.

«В городском приюте находятся животные, которые не подлежат возврату на прежнее место обитания – 300 особей (200 собак, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к животным и людям, 100 кошек)», – объяснили представители приюта.

МУП «СХК» «Ноябрьский» в течение года просил об увеличении финансирования из-за удорожания кормов и вакцин.

«Приют столкнулся со значительным повышением цен на корма и средства содержания для животных. Также в связи с исчезновением с рынка РФ иностранных производителей фармакологической продукции у МУП «СХК» «Ноябрьский» возникли трудности с покупкой ветеринарных препаратов для анестезии животных при стерилизации (кастрации)»,– говорится в отчёте.

В 2023 году стерилизовано 493 особи (269 собак, 224 кошек); вакцинировано против бешенства – 364 особи (245 собак, 119 кошек).

Есть и хорошие новости: 390 животных из приюта забрали новые хозяева (151 собака, 239 кошек).

На Ямале ввели обязательное чипирование домашних животных- граждане должны регистрировать питомцев. Пока отвественности за оставление четвероногих нет. Ноябрьск не входит в число городов, где жители активно идут регистрировать домашних любимцев.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube