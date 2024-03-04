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Понедельник, 4 марта 2024, 17:15 мск

Новости Ямал

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Жители Ноябрьска неактивно идут регистрировать домашних питомцев

Жители Ямала за полгода зарегистрировали 1192 кошек и 1608 собак.

Активнее всего чипируют питомцев жители городов. Но на первом месте вовсе не самый крупный город, а столица Ямала – Салехард (383 питомца). На втором – Надым (366 животных). Ноябрьск вообще не входит число городов, где жители активно идут регистрировать домашних любимцев.

Ещё три лидера: Новый Уренгой – 288; Лабытнанги – 286; Коротчаево 237.

Регистрация домашних животных на Ямале обязательна. И пока что бесплатна.

«Документ (порядок регистрации питомцев – прим.ред) был разработан в феврале 2023 года по поручению губернатора Дмитрия Артюхова и связан с ростом числа покусов ямальцев и переполнением приютов хозяйскими животными, потерянными или отпущенными на самовыгул», – сообщали в правительстве Ямала.

Внедряться новые требования будут в течение года – до 1 сентября 2024 года, в переходный период административная ответственность применяться не будет.

Салехард, Наталья Ефремова

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