Власти Ямала сдвинули сроки введения штрафов за незарегистрированных собак и кошек

В реестр домашних животных на Ямале внесено 9700 особей. В сентябре 2024 закончился переходный период, в течение которого северяне должны были вживить чипы своим кошкам и собакам. Предполагалось, что после этого тех, кто не поставил на учёт питомца, начнут штрафовать. Но этого не случится.

«В ближайшее время не планируем вводить ответственность. Мы постепенно вводим ограничение – повышение цен на услуги в госветклиниках (для тех, кто не внесён в базу – прим.ред), дальше будут вопросы по вывозу. Пока своими рычагами, и я думаю, просветительская работа, что это нужно прежде всего ответственным владельцам, я думаю, мы эту работу сможем организовать. Когда будем понимать, что наступил следующий этап, тогда будем думать про ответственность», – сказал главный ветеринар округа Евгений Попов.

Салехард, Наталья Ефремова

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