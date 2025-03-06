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Четверг, 6 марта 2025, 10:22 мск

Новости Ямал

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На Ямале назвали срок введения штрафов за отсутствие регистрации собак и кошек

На Ямале с 1 сентября 2026 года начнут штрафовать за отсутствие регистрации у домашнего питомца. Такие правила введут на ближайшем заседании Заксобрания Ямала. Законопроект уже опубликован.

Изменения вносятся в статью 7.9 «Невыполнение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории автономного округа». Тех, кто не зарегистрирует питомца, смогут оштрафовать на сумму от 1 до 2,5 тыс. рублей. Но могут ограничиться и словами – в законопроекте есть такая мера, как предупреждение владельца питомца. Напомним, на Ямале стартовала обязательная регистрация кошек и собак, но за отсутствие чипа пока не наказывают.

Ещё одно изменение – введут штраф для тех, кто не следит за питомцами, содержащимися в частных домовладениях. За это могут выписать штраф от 2,5 до 4 тыс. рублей. Частично эта мера перекликается с ответственностью за нарушение за самовыгул и, очевидно, направлена на то, чтобы не допустить самостоятельных прогулок собак.

Есть и нормы, которые из регионального кодекса об административных правонарушениях исключат. Это наказание за неуборку собачьих фекалий и за выгул питомцев на детских и спортивных площадках, парках, скверах, пляжах. Как пояснили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО, эти нарушения теперь внесены в федеральный КоАП.

Салехард, Наталья Ефремова

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