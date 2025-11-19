За год на Ямале чипировали около 8 тысяч собак и кошек

За год на Ямале зарегистрировали около 8 тыс. домашних животных. Сейчас в региональном реестре есть информация о 17 600 питомцах. Об этом сообщил глава службы ветеринарии округа Евгений Попов во время своего «прямого эфира». Жителей региона до сих пор не штрафуют за отсутствие регистрации у собаки и кошки. Наказание решили вводить с сентября 2026 года.

«С 1 сентября 2026 года за отсутствие регистрации вводится штраф – от 1 до 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении это уже 5 тыс. Выявлять нарушителей будут при попадании животных в приют либо при рассмотрении административных дел по другим нарушениям», – рассказал г-н Попов.

Обязательную регистрацию домашних животных губернатор Дмитрий Артюхов ввёл в 2023 году.

Чтобы стимулировать владельцев, ветуслуги для зарегистрированных животных в гсоветклиниках оказывают со скидками.

