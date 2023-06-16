На Ямале всем собакам и кошкам вживят чипы

Власти Ямала рассказали подробности об обязательной регистрации домашних собак и кошек. Животным вживят микрочипы. Для населения это будет бесплатно. На регистрацию питомца дают переходный период в год – требования вступают в силу 1 сентября 2023 года, значит, вживить чип своему любимцу нужно будет до начала осени 2024 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства округа 16 июня 2023 года.

Данные микрочипа внесут в базу.

Обязательной регистрацией власти хотят решить проблему самовыгула: хозяйские собаки нередко нападают на прохожих и пугают детей.

«Зарегистрировать своего домашнего питомца (собак и кошек) будет необходимо в течение двух недель после ввоза или приобретения. Регистрировать новорожденных котят и щенков необходимо через три месяца после рождения»,– сообщают власти.

Чипировать четвероногих будут бесплатно в государственных ветклиниках округа. В отдалённых посёлках, где клиник нет, чипы питомцам можно будет поставить во время визита ветеринаров. Ранее предполагалось, что расходы должны нести сами владельцы собак и кошек.

Штрафовать за отсутствие чипа начнут после сентября 2024 года. Размер штрафов пока неизвестен.

Салехард, Наталья Ефремова

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