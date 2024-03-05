Свердловские власти медлят с введением наказания за неконтролируемый выгул собак

В Свердловской области сложилась проблемная ситуация: в регионе нет закона, который бы позволил наказывать владельцев собак, если их питомцы находятся на самовыгуле. В других регионах власти уже ввели наказание для граждан, которые выпускают питомцев «побегать» самостоятельно, и эти нормы работают. Неодинаковые ситуации в регионах вызваны тем, что на федеральном уровне не установлены штрафы за нарушение правил выгула. Федералы предлагают регионам самим регулировать этот вопрос. Но свердловские власти опасаются так делать.

За год в Свердловской области полиция зафиксировала 720 нападений собак на людей. Причём около половины – 349 случаев – это хозяйские животные. Такие данные приводят в управлении МВД по Свердловской области в ответ на запрос агентства «Новый День».

Часто владельческие собаки нападают на прохожих именно находясь на лице без присмотра. Однако наказать за это сейчас никого не могут.

«Действующим на территории Свердловской области областным законом «Об административных нарушениях» ответственность за нарушение правил содержания домашних животных не предусмотрена. В связи с этим факты привлечения граждан за неконтролируемый выгул животных на территории Свердловской области отсутствуют», – пишут представители полиции.

Федеральный закон установил правила содержания четвероногих. Есть общие правила, а также правила выгула. В федеральном кодексе об административных правонарушениях (КоАП) есть пункты, которые предусматривают наказание лишь для тех, кто жестоко обращается с животными или за несоблюдение общих требований к содержанию питомцев. Ответственности за неправильный выгул (без намордника и поводка, самовыгул) нет. В полиции считают, что свердловские власти должны ввести наказание за нарушение правил выгула.

Но в Свердловской области до сих пор этого не сделано. В региональном Заксобрании уверяют: проблема неправильного выгула собак стоит остро. Но вводить наказание свердловские депутаты боятся, так как считают, что их закон оспорят.

«Этой проблемой мы занимались. Но дело в том, что мы не можем закрепить штрафы для владельцев животных, пока такой нормы не будет в федеральном законодательстве. Прокуратура может оспорить наш закон», – отметила спикер ЗС Свердловской области Людмила Бабушкина.

Она уточнила, что во время весенней сессии депутаты вернутся к вопросу. «Мы будем искать варианты. Одно из решений, которое сейчас обсуждают депутаты – обратиться к коллегам в Госдуму, чтобы они прописали ответственность на федеральном уровне», – отметила парламентарий.

Она также добавила, что вопросы о наказании владельцев, которые не желают следить за питомцами, поступают к депутатам от граждан часто.

То же самое говорит и депутат ЗС Вячеслав Вегнер. Он сравнивает ситуацию по собакам с ситуацией по парковке на газонах. Парламентарии в Свердловской области несколько лет пытались ввести запрет на парковку на газонах, но каждый раз активные граждане оспаривали это правило, так как нормы не было в федеральном законодательстве.

«Я сторонник ужесточения мер в отношении тех, кто отпускает собаку на самовыгул, кто выгуливает питомцев по детским площадкам. Безусловно, этим вопросом надо заниматься. У нас есть депутатские вертикали, где мы встречаемся с муниципальными коллегами и депутатами Госдумы. Будем обсуждать этот вопрос», – сказал г-н Вегнер.

Однако обсуждение может ни к чему не привести, так как Госдума предпочла отдать всё на откуп регионам. Так, соседний Ямал в прошлом году уже получил отрицательный ответ из Госдумы на своё предложение ввести дополнительные требования к содержанию животных: «комитет отмечает, что в соответствии со статьями 7 и 13 ФЗ субъекты РФ наделены полномочиями устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу». То есть депутаты Госдумы предлагают регионам самим создавать правила. Соответственно, самим и устанавливать ответственность за их нарушение.

Власти Ямала так и поступили. Пока свердловские депутаты опасаются ввести нормы, в ЯНАО в региональный КоАП внесли наказание для владельцев животных, которые отправляют питомцев гулять в одиночестве. Также там внедряют обязательное чипирование всех домашних животных. Штрафов пока нет, но когда закончится пилотный период, их обещают ввести. Чип позволит быстро найти владельца собаки, которая находится на улице одна.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов подтверждает: регионы сами должны вводить штрафы за самовыгул. При этом он обращает внимание: «Не путайте просто самовыгул и нападение животного, у которого есть владелец, на человека. Если хозяйская собака кого-то укусила, то ответственность за это предусмотрена в уголовном кодексе», – напоминает г-н Бурматов.

Резонансное уголовное дело по факту нападения «хозяйской» собаки на человека в Свердловской области заводили в 2019 году. Тогда под Талицей алабай насмерть загрыз человека. Подвыпивший мужчина пришёл за деревянными срезками на пилораму. Там на него и напала собака. В итоге было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Владельца собаки обязали огородить территорию пилорамы, т.к. ранее сельчане жаловались на псов, выбиравшихся оттуда на территорию населённого пункта и терроризировавших местное население. За смерть же мужчины владелец собаки заплатил 400 тыс. рублей в качестве компенсации близким погибшего.



Екатеринбург, Наталья Ефремова

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