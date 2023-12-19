Чиновники Ямала смогут штрафовать граждан за выгул собак без поводка

Депутаты Ямала готовятся принять поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях. Изменения позволят сотрудникам муниципальных администраций и службы ветеринарии составляют протокол в отношении граждан, которые нарушают правила содержания домашних животных и правила их выгула. Законопроект внесён в региональное Заксобрание.

Кодекс об административных нарушениях дополнят статьёй «Невыполнение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории автономного округа».

Наказывать будут за содержание домашних животных в помещениях многоквартирного дома (общежития), не являющихся частью квартиры (комнаты), в подъездах, подвалах, на чердаках, на придомовых территориях многоквартирных домов. Нарушителей будут предупреждать или штрафовать от 1 до 2,5 тыс. рублей.

А также за выгул собак в населённых пунктах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, без поводка и без намордника. Тут также будут или предупреждать или накладывать штраф от 1 до 2,5 тыс. рублей.

Повторное нарушение будет грозить штрафом от 3 до 5 тыс. рублей.

Рассматривать протоколы будут административные комиссии в муниципальных и городских округах.

Такие же правила действуют для тех, кто не убирает экскременты за своими питомцами во время прогулки и для тех, кто выгуливает четвероногих на детских площадках и в парках. В отношении них чиновники также могут составлять протокол и затем передавать его в административную комиссию. При этом депутат Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь в прошлом году говорила, что работает этот механизм пока плохо из-за сложности фиксации нарушений. Ямальцев пока приучают к культуре выгула собак с помощью предупреждений, то ест без штрафов.

Салехард, Наталья Ефремова

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