«Экскременты животных отравляют почву»: главный ветеринар Ямала рассказал о вреде собачьих фекалий

За 9 месяцев 2023 года ямальцам выписали 118 штрафов за самовыгул животных. Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений Попов во время прямого эфира в официальной группе правительства.

«Активнее всех у нас Салехард, Шурышкарский район, Ноябрьск», – уточнил г-н Попов.

Он также добавил, что количество штрафов за неуборку экскрементов за собаками меньше. Цифру он не назвал. По словам главы службы, пока что в основном УК проводят просветительские беседы с владельцами животных, объясняя им правила выгула питомцев.

Г-н Попов пояснил, что фекалии наносят урон почве и не являются удобрением.

«Ещё один миф развею. Есть люди, которые говорят, что это (собачьи какашки – прим.ред.) удобрения. На самом деле очень кислотная (субстанция – прим.ред). Как одна батарейка пальчиковая загрязняет до 20 метров земли, то же самое и экскременты животных. Они также окисляют, отравляют почву. Поэтому убирайте за своими питомцами», – попросил г-н Попов.

Один из журналистов задал вопрос главе службы, можно ли применять зарубежный опыт и брать анализы ДНК у собак, чтобы определять, чьи на улице остались фекалии.

«Практика такая да, есть. Представляете, какие ресурсы необходимы? Всё должно начинаться с малого. Изначально воспитание культуры должно было начаться с регистрации домашних животных. Мы пошли с региональной. <> То, о чём вы говорите – это будущее. Это дорогостоящее исследование. Это необходимы люди, которые будут отбирать, исследовать, отправлять «письма счастья», – отметил г-н Попов.

Ранее в ответ на предложения чаще штрафовать владельцев собак, которые не убирают какашки, надымский глава Дмитрий Жаромских предложил качественнее проводить субботники. Мэр сказал, что попытка чаще наказывать таких жителей не решит проблему.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube