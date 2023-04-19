Надымский глава Жаромских не верит, что люди будут убирать какашки за своими собаками

В ответ на предложения чаще штрафовать владельцев собак, которые не убирают какашки, надымский глава Дмитрий Жаромских предложил качественнее проводить субботники. Мэр сказал, что попытка чаще наказывать таких жителей не решит проблему. Своими мыслями он поделился во время встречи с жителями 19 апреля.

«Недобросовестные жители не убирают за собаками. Начнёт таять снег, дети будут играть на площадках. Это не приемлемо для меня, что в окружении моего ребёнка будет находиться (экскременты собак – прим.ред.). Будет ли какая-то возможность фиксировать это и предоставлять в администрацию? Может, какие-то патрули создать? Мне кажется, когда мы начнём наказывать этих недобросовестных жителей, они будут соблюдать правила»,– спросила одна из участниц встречи у г-на Жаромских.

В ответ глава сообщил, что пока культуры в обществе нет, надо просто лучше убираться на улице. «Сейчас снег вытаивает, он же не чистый, не белоснежный, он своим цветом нас не радует. Сколько оттуда вытаивает мусора разного, который мы же сами, наши дети, выбрасываем. Я вот всегда задачу ставлю, чтобы первые субботники у нас прошли до того, как снег совсем сойдёт. Потому что всегда была какая-то практика: вот сейчас всё растает, высохнет, а потом мы пойдём вот эти навалы уже убирать. Всё, что вытаивало, было некрасиво, мы это просто сразу собирали. В отношении продуктов жизнедеятельности наших питомцев, я думаю, это примерно также будет», – сказал глава.

Далее он поделился своими пессимистичными взглядами на работоспособность ямальского законодательства.

«Если мы все навалимся, всем миром, и начнём там ай-яй-яй, стыдить каждого нерадивого… пытаться штрафовать. Есть, действительно, ответственность административная. Я прямо скажу, я не верю в то, что радикально эта проблема решится. Её надо решать, воспитывать, и стыдить, и порицать, но главное – это закатать рукава и побыстрее это всё убирать», – сообщил г-н Жаромских.

Он добавил, что кроме домашних животных есть безнадзорные. Надымский мэр назвал их «собаками в законе», так как они с биркой. Они какают там, где пожелают, поэтому фекалии на улицах всё равно будут.

После этого г-н Жаромских порассуждал об увеличении числа дог-боксов. И сам себя спросил: «Точно ли собачники будут пользоваться ими?». А потом сам ответил: «Вот это, наверное, дело. Развивайте эту тему».

Также он затронул тему увеличения числа площадок для выгула собак. Г-н Жаромских уточнил, что люди часто это предлагают. «У нас строгие СанПиНовские нормы. У нас плотно застроенный город. Нам даже контейнерную площадку некуда поставить, потому что сразу нарушение. А собачьи площадки по СанПиНу тоже должны быть на отдалении от домов. На периферии давайте построим, если вы готовы туда ходить», – заключил надымский глава.

Напомним, депутаты Заксобрания Ямала приняли закон, который обязывает владельцев собак убирать за ними каловые массы. При этом сами окружные депутаты признавали, что механизм привлечения к ответственности сложный и навряд ли будет использоваться повсеместно.

Надым, Наталья Ефремова

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