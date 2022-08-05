Властям ямальских городов трудно организовывать площадки для выгула собак

Власти ямальских городов находятся в затруднении из-за необходимости построить площадки для выгула домашних животных. Региональное законодательство ужесточили – штрафовать владельцев четвероногих теперь могут за прогулку с питомцами в парках, на детских и спортивных площадках, на благоустроенных территориях. При этом как таковых специальных мест для выгула животных просто нет. Власти Надымского района и Нового Уренгоя сообщили, что ищут варианты размещения таких объектов, но сталкиваются с трудностями.

Накануне в рамках прямого эфира глава Надымского района Дмитрий Жаромских напрямую заявил о том, что в обществе нет единого мнения о приемлемом месте размещения зоны для выгула животных.

«Предлагают сделать в парке. Но в парке [выгул животных] запрещён законом. С другой стороны, ещё не факт, что потом защитники парка не выйдут и не скажут: «А чего это вы сюда собак привели?». Где ещё в центре? А там, получается, есть нормативные расстояния до детских садов, до школ, до жилых помещений. Если тебе во двор поставят площадку, ты, наверное, не будешь сильно рад – будет лай, скопление животных. Начнётся конфликт интересов – любители собак и те, кто к ним равнодушен. Эти решения очень сложны, потому что трудно состыковать интересы всех. И в таком компактном маленьком городе. Сейчас обращаюсь к собачникам – мы точно не бросим эту тему, давайте вместе пообсуждаем, где вам будет комфортно гулять с питомцами»,– описал суть противоречий г-н Жаромских.

Мэрия Нового Уренгоя чуть раньше заявила, что застройщики не видят смысла организовывать площадки для выгула собак из-за тех самых требований – расстояние должно быть 40 метров от окон квартир. Поэтому в жилых микрорайонах, скорее всего, будут появляться лишь дог-боксы (контейнер с бесплатными пакетами для собак и баком для временного хранения собачьих экскрементов).

«В Новом Уренгое имеются 2 площадки для выгула: в южной части (в мкрн. Оптимистов) и в северной (на ул. Захаренкова). Строительство ещё одной площадки запланировано в районе котельной (за ТЦ «Бумеранг»). Около озера Молодёжное проектом благоустройства также предусмотрена площадка для выгула собак.

К площадкам для выгула собак предъявляются строгие требования, в частности их необходимо предусматривать на расстоянии 40 м от окон жилых и общественных зданий. Учитывая ограниченность территорий застройки, размещение площадок для выгула собак является нерациональным решением для застройщиков при проектировании новых микрорайонов. В качестве альтернативы на территории жилых микрорайонов оборудуются дог-боксы», – уточнили в мэрии газовой столицы.

Новый Уренгой, Надым, Юлия Фролова

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