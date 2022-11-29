На Ямале в 2022 году на улицах отловили меньше животных, чем в прошлом

В ЯНАО за 2022 год отловили и поместили в приюты 3600 бездомных животных. В прошлом году таких четвероногих было больше – порядка 5500 животных. Об этом сообщил 29 ноября глава окружной службы ветеринарии Евгений Попов. «По мере окончания года будем анализировать, с чем это связано», – отметил глава ведомства в ходе пресс-конференции в официальном паблике правительства ЯНАО «Вконтакте».

В ЯНАО работают 13 приютов. Новых владельцев за год нашли 1175 животных. В прошлом году эта цифра была больше. Но это предсказуемо, по словам г-на Попова, так как те, кто хотел взять животных, это уже сделали.

«Приютам нужна не столько финансовая помощь, сколько человеческий уход, тепло, забота и просто физическая сила», – напомнил глава службы, приглашая ямальцев помочь приютам. Чем помочь, можно узнать на портале «Живём на Севере».

«Основные проблемы в этой сфере (обращение с безнадзорными жиотными – прим.ред) – самовыгул животных, неконтролируемое размножение животных на территории промзон. Проводили совместно с администрацией и собственниками промышленных объектов встречи по профилактике нежелательного потомства животных на таких объектах, отрабатывали с муниципалитетами по переходу на баки с крышками и продолжению снижения мест укрытия – теплоузлы, ветхие постройки. Необходимо также бороться с прикормом в жилой зоне», – описал меры решения проблем г-н Попов.

184 животных за год вернули из приютов владельцам – собаки и кошки были на самовыгуле. Многих владельцев, которые забирали отловленных с улиц четвероногих, оштрафовали. Как рассказал Евгений Попов, это помогает снизить число случаев самовыгулов.

При этом новое законодательсто Ямала, ужесточающее првила выгула собак, пока работает не в полной мере – власти решили начать не с наказания, а с предупреждения. Владельцев, которые не убирают за собаками фекалии и гуляют в неположенном месте в большинстве случаев не штрафуют, а только предупреждают в рамках профилактических рейдов. Число штрафов пока исчисляется десятками.

Ранее агентство «Новый День» описывало механизм привлечения владельцев собак за неуборку фекалий и за прогулку в неположенном месте. Он достаточно сложный. И с этим в том числе может быть связано малое количество штрафов.

В ЯНАО 43 площадки для выгула животных. Однако, по словам Попова, если владелец гуляет с собакой на поводке и в наморднике и убирает за питомцем, то претензий к нему никто предъявлять не будет, даже если он не на специализированной площадке.

Салехард, Наталья Ефремова

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