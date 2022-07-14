За полгода на Ямале из-за нападений бродячих собак подали исков на 2,4 млн рублей

На Ямале только за I полугодие 2022 года заявлено исков на 2,4 млн рублей из-за нападений собак на детей на улицах. Об этом сообщили в прокуратура ЯНАО 14 июля 2022 года. Иски подают к местным властям – то есть нападение собак компенсируют чиновники из местного бюджета.

«В I полугодии 2022 года прокурорами городов и районов в суд направлено 53 исковых заявления о компенсации вреда, причинённого нападением диких собак на несовершеннолетних на общую сумму 2,385 млн рублей. Из них рассмотрено и удовлетворено 32 иска на сумму 820 тыс. рублей», – уточнили в надзорной инстанции.

Еще 1 иск аналогичной категории на сумму 70 тыс. рублей направлен в суд в связи с нападением на ребёнка собаки, имеющей хозяев.

Депутаты ЯНАО ввели новые правила выгула собак – животные должны быть на поводке, за ними необходимо убирать экскременты, а свободный выгул допускается только на специальных площадках.

Салехард, Наталья Ефремова

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