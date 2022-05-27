На Ямале в 2022 году собаки уже 173 раза покусали людей

На Ямале по данным на 27 мая 2022 года зарегистрировано 173 укуса собаками людей. Об этом шла речь на совещании под председательством заместителя губернатора округа Аркадия Бессонова.

«В этом году зарегистрировано 173 укуса собаками людей, владельцы которых не установлены. При этом значительное влияние на ситуацию с увеличением численности безнадзорных животных оказывает «самовыгул», за который с 1 июля предусмотрена административная ответственность – штрафы от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей», – сообщают в пресс-службе правительства данные, озвученные на совещании.

В сообщении также говорится, что в округе работают 1 частный и 12 муниципальных приютов, в которые за 1 квартал поступило 1 425 животных. Ожидается открытие ещё одного приюта в Новом Уренгое.

Напомним, приют в Новом Уренгое строят рядом с базой отдыха «Стрелец», которая протестует против появлении питомника.

Как ранее сообщал губернатор Дмитрий Артюхов, ЯНАО уже потратил на создание и функционирование приютов для животных сотни миллионов рублей. Однако бездомные животные по-прежнему нападают на жителей округа.

Ямал предлагает дать возможность регионам усыплять собак в приютах, которые будут признаны агрессивными и которых не будут выпускать на улицу. Сейчас этого делать нельзя – таких животных нужно пожизненно держать в клетках за счёт бюджетов.

Салехард, Наталья Ефремова

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