Переносить приют для животных в Новом Уренгое не будут несмотря на жалобы бизнеса

Власти Нового Уренгоя не будут переносить новый приют для бездомных животных – он появится рядом с базой отдыха «Стрелец». Такой вывод можно сделать из комментариев первого замглавы Нового Уренгоя Виктора Пузанова, которые поступили в редакцию агентства «Новый День».

Агентство просило главу Нового Уренгоя Андрея Воронова прокомментировать разногласия, которые возникли из-за строительства приюта для бродячих собак и кошек. А именно протест владелицы развлекательного комплекса «Стрелец» Натальи Никифоровой – питомник строится в непосредственной близости от турбазы.

В редакцию поступил ответ от заместителя главы города. Г-н Пузанов уточнил, что удаление от жилых домов стало главным критерием выбора места возведения приюта. Он также сообщил, что о недовольстве развлекательного комплекса «Стрелец» стало известно уже после того, как подрядчик выполнил половину работ.

«Размещение приюта запрещено в жилых домах и вблизи жилых домов. В связи с этим принято решение организовать приют для содержания животных без владельцев на территории Западной промзоны, которая расположена рядом с базой отдыха «Стрелец». В первую очередь учитывался тот факт, что рядом нет жилых домов. База отдыха не является объектом жилой постройки. При этом территория приюта будет обнесена сплошным забором, – рассказал г-н Пузанов. – Работы по организации приюта продолжаются. Приют готовится к открытию летом 2022 года», – заключил чиновник.

Ранее г-жа Никифорова уже давала комментарии относительно нежилого объекта – она говорила, что на её базе живут беженцы из Украины, которые работают в комплексе.

Она обратилась с жалобой на строительство приюта в общественную палату города и к губернатору Дмитрию Артюхову. В общественной палате ей предложили подождать официального ответа месяц. Вероятно, к этому моменту приют будет уже открыт или готов к открытию.

Приют строят на месте существующих капительных строений. Подрядчик – «Градстрой». Из бюджета на это выделили 73,5 млн рублей.

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Новый Уренгой, Юлия Фролова

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