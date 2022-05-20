Развлекательный комплекс в Новом Уренгое протестует против собачьего приюта и жалуется губернатору

Владелица развлекательного комплекса «Стрелец» в Новом Уренгое Наталья Никифорова выступила против обустройства приюта для бездомных собак рядом с её комплексом. Она написала обращение в общественную палату города с просьбой содействовать отмене строительства питомника в этом месте. Своё обращение г-жа Никифорова опубликовала в соцсетях. Мэрия города в соцсетях уже отреагировала на проблему, сообщив, что вольеры будут на достаточном расстоянии и за собаками будет постоянный присмотр.

«Считаю недопустимым такое «соседство» с местом отдыха горожан ни по санитарным, ни по эстетическим нормам, ни по безопасности наших гостей! Прошу присоединится всех неравнодушных горожан к моему обращению!», – написала Наталья Никифорова.

В беседе с агентством «Новый День» Наталья Никифорова пояснила, что на небольшом удалении от комплекса уже действует полуофициальный приют для собак. Рядом с ним постоянно обитают четвероногие, выпущенные после стерилизации и вакцинации. Иногда они прибегают и к забору «Стрельца», нападают на здешних собак и мешают отдыхающим.

Обустроить новый питомник планируют в непосредственной близости от развлекательного центра – там, где сейчас тёплые ангары, оставшиеся от промышленной базы.

«Рабочие приступили к расчистке территории, вставляют окна, обшивают фасады. Никакого объявления в СМИ или аккаунтах мэрии не было. Для нас это стало полной неожиданностью, для наших гостей тоже. Они опасаются, что собаки из приюта будут постоянно лаять, выпущенные питомцы – бегать вокруг нашего комплекса, пугать детей. Будет антисанитария, дурной запах», – объясняет свою позицию владелица развлекательного комплекса.

«Если гости перестанут к нам ездить, мы разоримся, на улицу придётся отправить весь персонал, а среди сотрудников есть беженцы из Мариуполя и Донбасса. Они здесь не только работают, но и живут. Кто же важнее – собаки или люди?», – объясняет свою позицию Наталья Никифорова. Она уточняет: комплекс «Стрелец» выполняет и социальную функцию, периодически здесь проводит мероприятия благотворительный фонд для детей-инвалидов.

По её словам, ответа от общественной палаты города на её обращение пока нет, но публикация письма уже вызывала резонанс в соцсетях. Многие жители Нового Уренгоя поддерживают базу отдыха, хотя есть и те, кто считает, что бездомные животные не доставят много проблем отдыхающим новоуренгойцам. Наталья также написала обращение к губернатору Дмитрию Артюхову.

Контракт на капремонт помещений для обустройства приюта в Новом Уренгое на 73,5 млн рублей получила весной 2022 года компания «Градстрой». Очевидно, именно они приступили к работам рядом со «Стрельцом».

Получить оперативный комментарий в мэрии Нового Уренгоя не удалось. В пресс-службе взяли телефон журналиста и пока не перезвонили. Агентство «Новый День» направило запрос в мэрию с просьбой прокомментировать выбор места для приюта.

В сообществе «ГОРОРО | Новый Уренгой» «Вконтакте» мэрия Нового Уренгоя в теме про обращение написала, что все собаки будут в вольерах и не будут мешать ггостям комплекса. «Животные, которые будут находиться в приюте, не несут угрозу жизни и здоровью отдыхающих. Собаки будут жить в вольерах. Кроме того, территория приюта будет огорожена забором и будет находиться под круглосуточным наблюдением персонала. Для нужд приюта установлены специальные желоба под землёй, при мытье вольеров грязная вода будет уходить в них, также установят септики, содержимое которых будет периодически извлекаться и утилизироваться должным образом. К утилизации трупов также строгие требования. Приют не занимается этим самостоятельно, а прибегает к услугам специализированной организации», – написали представители мэрии.

Председатель общественной палаты Нового Уренгоя Светлана Бельц сообщила, что пока не может разговаривать с журналистами. Агентство свяжется с г-жой Бельц позднее.

Новый День, Юлия Фролова

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