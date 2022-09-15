В Новом Уренгое открыли приют для животных рядом с базой отдыха

В Новом Уренгое открыли приют для бездомных животных 15 сентября 2022 года. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своём телеграм-канале. Приют назвали «ГороДог», в нём есть место для 600 животных.

«Есть возможность расширения до 1000 животных одновременно. Почти сотня вольеров на улице, просторные тёплые помещения – мы готовы освобождать улицы от бродячих собак», – написал г-н Воронов.

Пока что в приюте 17 собак. В помещении есть операционный блок, ветеринар. Управлять приютом будет городское предприятие УГСК.

«В планах обустройство тренировочной и прогулочной зоны, гостиницы для животных, закупаем оборудование для гладкошёрстных собак и кошек. Готовы к подаче тепла с новой газовой котельной», – сообщил глава города.

Приют обустроен на территории Западной промзоны на месте заброшенных помещений. Рядом располагается база отдыха «Стрелец», владелица которой активно протестовала против обустройства приюта. Однако власти посчитали, что недовольство бизнесмена не может являться причиной для отмены ремонтных работ.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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