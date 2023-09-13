Муниципальный приют Нового Уренгоя обязан принять более 100 собак из частного приюта – конфликт решился в суде

Суд решил судьбу сотни собак, которые сейчас содержатся в частном приюте Нового Уренгоя. Четвероногих обязаны принять муниципалы – приют «ГороДог». Таким образом разрешился давний конфликт между частным и муниципальным приютом газовой столицы. Длительное время «ГороДог» под разными предлогами не забирал животных у частного приюта, который раньше спонсировали власти – «Подари мне жизнь».

О решении ситуации рассказывает прокуратура – именно представители ведомства обратились в суд, посчитав, что чиновники нарушают закон, когда отказываются забирать животных в новый городской приют.

«В сентябре 2022 г. расторгнуто соглашение между департаментом строительства и ЖКК администрации Нового Уренгоя и НМОО ЦПБЖ «Подари мне жизнь», в соответствии с которым на приют возлагалась обязанность по осуществлению отлова безнадзорных животных, их содержанию. В январе 2023 г. муниципалитетом заключено соглашение с МОО «Центр развития гражданских инициатив», в соответствии с которым обязанности по обращению с животными осуществляются приютом «Городог». Вместе с тем, несмотря на то, что в «Подари мне жизнь» отсутствовало финансирование на содержание и оказание ветеринарной помощи животным, а также надлежащие условия их пребывания в приюте, органом местного самоуправления меры, направленные на передачу 113 животных в «Городог», не принимались», – уточнили в прокуратуре Ямала 13 сентября 2023 года.

В августе 2023 года депутат Тюменской думы, сотрудник муниципального предприятия Нового Уренгоя Дмитрий Плотников уверял журналистов из «Вестей Ямала», что «ГороДог» готов принять животных, но мешает карантин.

«С некоммерческой организацией «Подари мне жизнь» есть договоренность забирать определенное количество собак каждую неделю, чтобы наши ветеринары могли справляться. Весной нам уже передавали животных, но до недавнего времени в центре оказания помощи животных «Городог» был карантин. Сейчас все ограничения ветеринарные врачами сняты, готовы продолжать прием животных», – уверял первый заместитель генерального директора АО «УГСК» г-н Плотников.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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