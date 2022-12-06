«Доходит до рукоприкладства»: глава Нового Уренгоя Воронов рассказал о борьбе с бродячими собаками

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов прокомментировал многочисленные жалобы жителей города на бродячих собак. Он заявил, что «собачьи тюрьмы – это не метод» и назвал проблемой людей, которые встают на защиту беспризорных животных. Главную задачу он видит в прекращении размножения уличных псов. Своими мыслями г-н Воронов поделился в рамках прямого эфира 6 декабря «Вконтакте».

«Собачья тема – самая злободневная. Уже про жильё мы так много не говорим. Живём в рамках закона. Но дело сдвинулось, приюты работают, пока не в полную силу. Постоянно в ротации около 200 собак находятся в приюте, но мы не можем постоянно их держать. Проводится стерилизация, собаки чипируются и выпускаются. Тема непростая. Здесь не должно быть одного жёсткого мнения – убрать собак из города, заковать в какую-то тюрьму. Также можно говорить про лишить жизни. Об этом речь сейчас не идёт, не может идти. Собачки не появились из ниоткуда, мы их сами наплодили, мы их подкармливаем. Сейчас главная задача – собаки не должны плодиться», – сказал г-н Воронов.

По его данным, за 2 месяца службы стерилизовали около 170 собак.

«Сталкиваемся с постоянной миграцией собак. Но сталкиваемся и с другой проблемой – есть люди, которые постоянно стоят на защите собак, объясняют, что они не агрессивные. И доходит, к сожалению, до рукоприкладства», – сообщил мэр.

Он добавил, что число клеток в приюте могут увеличить до 1 тыс. По словам г-на воронова, в Коротчаево создан отдельный приют. Там находится порядка 30 животных.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»