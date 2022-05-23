Мэр Нового Уренгоя Воронов игнорирует жалобы бизнесменов на строительство приюта

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов анонсировал открытие приюта несмотря на то, что накануне на строительство этого сооружения пожаловались бизнесмены. Г-н Воронов не посчитал нужным прокомментировать жалобы коммерсантов, которые есть не только в независимых группах, но и унего на странице «Вк».

«Ждём окончания работ на объекте. Помещения рассчитаны на 600 животных: 450 собак и 150 кошек. При проектировании учли возможность для расширения площади при необходимости. Уже смонтированы все инженерные сети и устройства блочно-модульной газовой водогрейной котельной. Строители сейчас делают перегородки, утепляют фасад, штукатурят стены, выравнивают пол. Напомню, было принято решение использовать под приют уже готовые капитальные ангары, где для ремонта требовалось гораздо меньше работ, чем при строительстве нового объекта. Благодаря этому, приют будет готов уже этим летом. Общая площадь территории более 26 тыс. кв.м», – говорится в сообщении г-на Воронова в телеграм-канале.

Ранее с открытым письмом в общественную палату Нового Уренгоя и к губернатору Дмитрию Артюхову обратились владельцы развлекательного комплекса «Стрелец». В непосредственной близости от них строится муниципальный приют. Бизнес попросил перенести место содержания бездомных собак и кошек: из-за антисанитарии и шума развлекательный комплекс боится обанкротится.

Между тем конфликт продолжается: в группе «Гороро Новый Уренгой» «Вконтакте» владелица комплекса Наталья Никифорова сообщила о том, что строители приюта предположительно украли столбики, которым было огорожено стрельбище «Стрельца», чтобы изменить границы участков.

«С территории стрельбища, огороженной красно-белыми металлическими столбами, с натянутой на них ключей проволокой, скоммуниздили эти самые металлические трубы-столбики в красно-белую полосочку!», – написала г-жа Никифорова и опубликовала видео, на котором видны следы от столбиков.

Напомним, в пресс-службе мэрии Нового Уренгоя взяли телефон журналиста РИА «Новый День», пообещав перезвонить, но так и не выполнили обещание.

Новый День, Юлия Фролова

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