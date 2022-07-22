За неуборку собачьих фекалий ямальцев оштрафуют участковые и административные комиссии

Привлекать к ответственности ямальцев, которые не убирают экскременты за питомцами, будут участковые и муниципальные административные комиссии. Такой же механизм используют для наказания граждан, которые выгуливают собак в неположенных местах – например, в скверах, на спортивных и детских площадках. Об этом рассказала депутат Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь в ответ на запрос агентства «Новый День». Это новые правила для владельцев домашних животных, которые депутаты утвердили недавно. По словам г-жи Фиголь, административная практика по ним пока не наработана. Но и в будущем навряд ли будет много штрафов, учитывая непростой механизм фиксации таких правонарушений.

По словам депутата, чтобы гражданин, не убравший за собакой продукты жизнедеятельности или гуляющий с питомцем на детской площадке, был наказан, участковому придётся собрать доказательства. Это может быть фото- и видеосъёмка. Но, скорее всего, полицейский будет опрашивать очевидцев.

«Законодательство предполагает комплексную работу органов местного самоуправления, правоохранительных органов во взаимодействии с неравнодушными жителями. Механизм таков: граждане сообщают о факте административного правонарушения участковому, тот опрашивает соседей и предполагаемого владельца, и, если данные подтверждаются, участковый передаёт материалы в административную комиссию муниципального образования. Комиссия принимает решение о привлечении владельца животного к административной ответственности. Наличие материалов фото- и видеофиксации правонарушения значительно упрощает процесс привлечения к ответственности нарушителей», – говорится в пояснениях, которые дали в Заксобрании Ямала.

Напомним, депутаты округа ввели новые правила для владельцев собак, чтобы сформировать новую культуру выгула животных. Во-первых, за питомцами нужно убирать фекалии. Во-вторых, с четвероногими нельзя гулять в парках, скверах, на пляжах, на территории школ, детских садов и больниц, на детских площадках. В-третьих, нельзя отпускать домашних животных гулять самостоятельно.

Наталия Фиголь добавила, что пока в регионе случаи привлечения к ответственности за подобные нарушения единичны. Она надеется, что сам факт наличия законодательного запрета будет побуждать владельцев домашних животных вести себя цивилизованно.

«Указанные нормы имеют профилактическую цель – доведение до жителей округа необходимости повышения культуры ответственного обращения со своими питомцами и уважения к окружающим»,– заключила депутат.

Салехард, Юлия Фролова

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