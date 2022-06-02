В Кургане чиновники предлагают жаловаться в полицию на незаконную дефекацию собак

В Кургане начали штрафовать владельцев собак, которые не соблюдают обязанности по содержанию животных. Как рассказала в прямом эфире начальник управления ветеринарии Курганской области Татьяна Сандакова, уже назначено несколько штрафов по 2 тысячи рублей каждый.

Она не уточнила, сколько всего было зафиксировано нарушений и за что конкретно граждане понесли наказание.

Сандакова попыталась разъяснить, куда нужно направлять жалобу на тех, кто выгуливает собак в неположенных местах (например, на территории детского сада), либо не убирает продукты жизнедеятельности за своим питомцем при выгуле. «Необходимо обратиться в полицию. Полиция формирует материалы, передает в администрацию муниципалитета и административные комиссии при муниципалитетах назначают штраф», – описала алгоритм Татьяна Сандакова.

При этом она не объяснила, каким образом нужно фиксировать правонарушение – достаточно ли предъявить полиции фото собачьих экскрементов или необходима видеофиксация процесса дефекации собаки. Ведь очевидно, что нарушители не станут дожидаться приезда полиции возле кучки. Непонятно также, должен ли находиться в кадре хозяин животного и как наказывать тех, кто отпускает собак на самовыгул.

Напомним, в апреле 2022 года курганская облдума внесла поправки в закон об административных правонарушениях, согласно которым граждане, выгуливающие животных без поводка, в неположенных местах или не убирающие за ними продукты жизнедеятельности, подвергаются штрафам.

Курган, Ольга Федорова

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