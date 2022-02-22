Курганская облдума приняла в первом чтении закон о штрафах за неправильный выгул собак

Депутаты курганской областной думы в ходе сегодняшнего заседания в первом чтении рассмотрены изменения в закон «Об административных правонарушениях», которые устанавливают правила и порядок выгула собак.

Как уже писал «Новый День», депутаты предлагают штрафовать владельцев собак, которые не соблюдают обязанности по содержанию животных. Согласно законопроекту, в список нарушений, за которыми последует наказание, входят:

– выгул (нахождение) собак вне мест, разрешенных для выгула органами местного самоуправления Курганской области.

– выгул (нахождение) собак без короткого поводка или намордника на детских, спортивных площадках, улицах, площадях, пляжах, в парках, скверах, общественном транспорте и в иных общественных местах, а также на территориях медицинских образовательных и других организаций, где могут находиться дети.

Размеры штрафа депутаты предлагают установить следующие:

– для граждан – в размере от 2 до 5 тыс. рублей

– для должностных лиц – в размере от 10 до 30 тыс. рублей

– для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

Пока неясно, кто будет контролировать соблюдение закона и достаточно ли в регионе «разрешенных» мест для выгула собак. Сегодня депутаты приняли решение сформировать рабочую группу и доработать законопроект. Рассмотреть его во втором чтении планируют в марте.

Курган, Ольга Федорова

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