Курганцев начнут штрафовать за выгул собак без поводка и намордника

В Курганской области будут штрафовать владельцев собак, которые не соблюдают обязанности по содержанию животных. Такой законопроект внесен в областную думу комитетом по законодательству. В список нарушений, за которыми последует наказание, входят:

– выгул (нахождение) собак вне мест, разрешенных для выгула органами местного самоуправления Курганской области.

– выгул (нахождение) собак без короткого поводка или намордника на детских, спортивных площадках, улицах, площадях, пляжах, в парках, скверах, общественном транспорте и в иных общественных местах, а также на территориях медицинских образовательных и других организаций, где могут находиться дети.

Размеры штрафа депутаты предлагают установить следующие:

– для граждан – в размере от 2 до 5 тыс. рублей

– для должностных лиц – в размере от 10 до 30 тыс. рублей

– для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

С чем связано появление новелл, кто будет контролировать соблюдение закона и достаточно ли в регионе «разрешенных» мест для выгула собак – неясно, поскольку пояснительной записки к законопроекту не прилагается.

Курган, Ольга Федорова

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