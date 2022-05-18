Большинство жителей Зауралья против отстрела собак

Большинство жителей Курганской области выступают против отстрела бродячих собак – об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл ЦУР (Центр управления регионом). Результаты опроса опубликовали в официальной группе ЦУР «Вконтакте». Сам опрос также проходил в соцсетях – в нём приняли участие 530 жителей региона. Людям предлагали заполнить анкету с 22 по 30 апреля 2022 года.

«Как избежать появления на улицах населённых пунктов безнадзорных животных? 54% опрошенных считают, что предотвратить появление бродячих собак можно введением штрафов за жестокое обращение с животными. 41% уверены, что необходима стерилизация бездомных собак. 31% выступают за создание факультативных программ в учебных заведениях об ответственном отношении к животным. Введение налога на содержание животных предложили 17% зауральцев.

Ответственность за решение проблемы бродячих животных большинство зауральцев возлагают на администрации муниципалитетов (76%) и зоозащитников (42%).

73% респондентов назвали эффективной такую меру, как отлов и помещение собак в приют. Но вот взять себе животное из приюта готовы только 19% участников опроса. Как бы то ни было, большинство жителей (82%) выступает против отстрела бродячих собак», – сообщают авторы опроса.

Там отмечают, что с января 2022 года в соцсетях и на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» зауральцы оставили около 400 обращений, связанных с проблемой бездомных собак.

Согласно итогам опроса, 78% жителей Курганской области считают проблему бродячих собак актуальной.

Напомним, в конце марта дума Курганской области ввела штрафы для тех, кто выгуливает собаку в парках, скверах, спортивных и детских площадках без намордника. Никаких комментариев относительно этой нормы и её применения депутаты не дали.

Курган, Наталья Ефремова

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