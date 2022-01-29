Губернатор Шумков поделился мыслями о культуре выгула собак

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал своё видение развития инфраструктуры для выгула собак. По словам главы региона, в Кургане уже начали создавать общие площадки для выгула собак на город и микрорайон. При этом он скептически относится к идее создания площадок в каждом дворе. Своим мнением г-н Шумков поделился, отвечая на комментарий подписчицы в инстаграм 29 января 2022 года. Женщина озвучила своё «пожелание» – организовать места для выгула во дворах, чтобы по всему двору не обнаруживать собачьи экскременты.

«О создании общих площадок для выгула собак на город и микрорайон говорить можно. Их уже начали создавать при благоустройстве. Но в отношении каждого двора вряд ли. Во- первых, это все же имущество жильцов и управляющих компаний, о чем говорили неоднократно. Во-вторых, нужно смотреть санитарные требования. В-третьих, это тоже может понравиться не всем, кто живет в данном доме, имеет детей и пользуется двором. Скорее всего, речь должна идти о внедрении культуры, когда есть общие места для выгула. А вне их хозяин животного сам обеспечивает его гигиену. По крайней мере опыт других городов и стран идёт таким путём», – написал губернатор.

Отметим, на Ямале перед новым годом ввели штрафы для тех, кто не убирает за своей собакой экскременты и кто выгуливает четвероногих на детских и спортивных площадках. Сейчас региона рассматривает законопроект о штрафах для тех, кто отправляет питомцев на самовыгул.

Возможно, скоро и жители Курганской области сформируют запрос на «культурный выгул» собак.

Курган, Наталья Ефремова

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