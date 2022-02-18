Жителей Шадринска терроризируют бродячие собаки

Жители Шадринска пожаловались губернатору Курганской области на бродячих собак. Об этом они написали в комментариях к посту Вадима Шумкова про лыжную базу на Увале.

«А вот мы в Шадринске не можем ходить на лыжах в лес, потому что у нас бегают своры по 6-8 собак. Да и не только на лыжах, но и из дома скоро страшно выйти будет, – пишет Ольга Волина. – На соседку (75 лет) на мусорке запрыгнула огромная бродячая собака, а на меня у железнодорожного вокзала. На детей, бывает, кидаются с лаем. Говорю за район ж/д вокзала, ул. Треугольник депо, Птицекомбината, прилегающий бор, район дач и дорога на лыжню».

По словам подписчицы, жители уже неоднократно обращались к местным чиновникам, но те ссылаются на закон и говорят, что могут только поймать животных, стерилизовать и выпустить обратно.

«Печально, – резюмирует Ольга. – В этом бору всегда много пожилых с палками спортивными ходили и лыжники, а в этом году их ряды значительно поредели, боятся люди. Говорят, эти собаки раньше жили с бомжами на дачах, а сейчас они их выпустили на вольные хлеба».

Администрация Шадринска ответила подписчице, что ее заявка передана в комитет городского хозяйства.

Напомним, в России сейчас идет дискуссия о необходимости внесения изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Власти признали, что выпуск бездомных собак из приютов в среду обитания после стерилизации и чипирования приводит к образованию стай, одичанию животных и в результате – к повышению их агрессивности по отношению к людям.

Депутаты окружной думы ХМАО, к примеру, предлагают умерщвлять агрессивных собак, если число бездомных животных превышает установленный чиновниками норматив. Тюменские власти указывают на то, что в России по-прежнему отсутствуют требования по обязательной регистрации и учету домашних животных и не введена административная ответственность за нарушение требований к их содержанию.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»