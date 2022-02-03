Вслед за северными соседями Тюмень требует ужесточить закон об обращении с животными

Тюмень стала одной из первых в стране площадок, на которой политики, чиновники, эксперты и общественники обсудили варианты корректировки федерального законодательства, способные решить проблему бродячих собак.

Дискуссия о совершенствовании правовой базы в сфере обращения с домашними животными состоялась 2 февраля в гордуме. По ее итогам депутаты подготовили проект изменений в федеральное законодательство. Документ размещен на сайте думы и жители города могут внести в него свои дополнения и предложения.

Участники рабочего совещания, как и их коллеги из соседних регионов, пришли к выводу, что выпуск бездомных собак из приютов в среду обитания после стерилизации и чипирования приводит к образованию стай, одичанию животных и в результате – к повышению их агрессивности по отношению к людям.

«В настоящее время отловленные животные, признанные агрессивными, подлежат пожизненному содержанию в специализированном учреждении. Однако порядок установления немотивированной агрессивности у бездомного животного, перечень лиц, уполномоченных на установление агрессивности животного без владельца, не определен, – говорится в документе. – Количество агрессивных животных, определенных на пожизненное содержание, ограничено вместимостью специализированного учреждения. Возможность эвтаназии агрессивного животного в настоящее время не предусмотрена. Таким образом, существующий процесс отлова не обеспечивает безопасность населения, то есть, по сути, не решает той задачи, для которой организован».

Напомним, депутаты окружной думы ХМАО, к примеру, предлагают умерщвлять агрессивных собак, если число бездомных животных превышает установленный чиновниками норматив.

Тюменцы указывают на то, что в России по-прежнему отсутствуют требования по обязательной регистрации и учету домашних животных и не введена административная ответственность за нарушение требований к их содержанию.

Депутат Госдумы Евгений Марков, по инициативе которого и состоялось мероприятие в гордуме Тюмени, отметил, что в январе по поручению Совета Госдумы создана рабочая группа. Она должна подготовить изменения в законодательство, направленные на защиту граждан от нападения бродячих собак.

«Надеюсь, что в скором времени, в том числе благодаря предложениям, озвученным тюменцами, Госдума примет законопроект, учитывающий мнения большинства граждан по этому вопросу, который будет легко, удобно исполнять и просто, комфортно контролировать», – сказал депутат Госдумы.

Тюмень, Ольга Федорова

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