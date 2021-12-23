В Тюмени вынесут проблему бездомных собак на общественное обсуждение

В Тюмени проведут общественное обсуждение проблемы бездомных собак. Об этом сегодня попросил депутатов член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Евгений Марков, который присутствовал на заседании гордумы Тюмени.

«Эта тема уже стала на уровне государственной думы… прямо искры летят… очень сильно. Общество разделилось практически напополам, – сказал Евгений Марков. – И в этой ситуации депутатам Госдумы, которые представляют все регионы РФ, очень сложно занимать какую-то позицию. Я попросил бы вас постараться провести какое-то общественное обсуждение, по крайней мере, в масштабах Тюмени, и высказать позицию граждан – как должен реализовываться закон об ответственном обращении с животными. В той ли концепции, что сейчас заложена, или это должны быть иные подходы».

Напомним, что соседние северные регионы – Ямал и Югра – назвали упомянутый Марковым закон несовершенным. Согласно закону, отловленное чипированное и кастрированное животное из приюта должно снова вернуться в среду обитания.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже открыто заявил, что такие гуманные методы оказались неэффективны – они, наоборот, привели к образованию агрессивных стай в городах и селах. Все больше людей страдают от укусов чипированных собак, выпущенных после отлова.

Власти Ямала намерены выйти на федеральный уровень с предложением изменить систему обращения с бродячими животными. По словам Дмитрия Артюхова, необходимо выделять категорию агрессивных собак и «по ним принимать отдельное решение».

Власти Югры назвали вещи своими именами. Бездомных собак они предлагают умерщвлять и уже подготовили целый законопроект.

Стоит отметить, что губернатор Тюменской области во время своей «прямой линии» 21 декабря игнорировал вопрос о проблеме бездомных собак. Он лишь сообщил, что регион по нормативам полностью обеспечен приютами для этих животных.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»