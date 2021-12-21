Тюменский губернатор игнорировал проблему бездомных собак, о которой заявили Ямал и Югра

В ходе «прямой линии» 21 декабря губернатор Александр Моор рассказал об открытии в регионе очередного приюта для бездомных собак.

«В 2022 году Тюменская область будет обеспечена необходимым количеством приютов для размещения животных без владельцев с учетом требований действующего законодательства», – сказал Моор. Сейчас в регионе есть 3 приюта – в Ялуторовске, Тобольске и Тюмени. В следующем году заработает приют в Ишиме.

Стоит отметить, что губернатор полностью игнорировал проблему нападения бродячих собак на людей, которую строительство приютов не решит. Ведь согласно закону, чипированное и кастрированное животное должно снова вернуться в среду обитания.

Северные соседи – Ямал и Югра – на самом высоком уровне заявляют о несовершенстве федерального законодательства.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов уже открыто заявил, что гуманные методы оказались неэффективны – они, наоборот, привели к образованию агрессивных стай в городах и селах.

Все больше людей страдают от укусов таких чипированных собак, выпущенных после отлова. Об этом Артюхов сказал в ходе своей «прямой линии» 15 декабря 2021 года.

Власти Ямала будут менять региональное законодательство и обращаться с предложением изменить систему обращения с бродячими животными на федеральном уровне. По словам Дмитрия Артюхова, необходимо выделять категорию агрессивных собак и «по ним принимать отдельное решение».

Власти Югры назвали вещи своими именами. Бездомных собак они предлагают умерщвлять и уже подготовили целый законопроект, который рассмотрят на ближайшем заседании окружной думы.

Тюмень, Ольга Федорова

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