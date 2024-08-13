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Вторник, 13 августа 2024, 12:57 мск

Новости Ямал

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Хозяйская собака без намордника напала на ребёнка в Приуральском районе

В Приуральском районе хозяйская собака укусила ребёнка. Владелица пса выплатит 30 тыс. рулей семье пострадавшей девочки, сообщает прокуратура.

«В апреле текущего года 6-летнюю девочку за левую голень укусила собака, которую местная жительница выгуливала без намордника. Учитывая, что ребёнку причинён моральный и физический вред, прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца собаки соответствующей компенсации», – указали в ведомстве.

На Ямале действуют жёсткие правила в отношении домашних питомцев – есть ограничения по местам выгула, по способам прогулки с животными (они должны быть на поводке и в наморднике), за собаками нужно убирать экскременты. Также животных нужно чипировать. Однако механизм привлечения к ответственности за нарушение этих правил крайне сложный и неотработанный.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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