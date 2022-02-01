Приют для бездомных животных в Салехарде уже не вмещает отловленных собак

В приюте для животных Салехарда почти в два раза больше собак и кошек, чем положено по нормативу. «У нас более 200 собак и 70 кошек (при нормативе в 150). Сажать уже некуда. Сидят везде: и в коридорах, и в служебных помещениях», – рассказал директор благотворительного фонда «Дорога домой» Сергей Мордвинов в эфире телепрограммы «Времена года» от 22 января 2022 года.

Он также отметил, что чаще всего жители города просят отловить животных, которые уже имеют бирку, то есть они уже были отловлены, побывали в приюте, получили прививки и стерилизованы. По словам г-на Мордвинова, таких собак не отлавливают повторно.

Он также ответил на вопрос, почему на улицах Салехарда и других городов всё больше и больше собак, их число не уменьшается, как того ожидали власти после введения правила ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат).

По версии г-на Мордвинова, четвероногие на улицах плодятся из-за домашних собак, которых хозяева отправляют на самовыгул. «Щенят мы собираем два раза в год просто кучами. И это те щенята, которые не от бездомных животных, это ещё и от хозяйских, которых выпускают на самовыгул», – уточнил директор фонда.

Отметим, власти Ямала объявили о запуске процедуры по принятию законопроекта о введении наказания для владельцев собак, которые отпускают своих питомцев на самовыгул. Агентство «Новый День» подробно рассказывало об этой инициативе.

Помимо всего прочего, Ямал поддерживает коллег из ХМАО, которые выступили за установление случаев допустимой эвтаназии животных – чтобы не возвращать в среду собак, если, например, численность бездомных псов превышена.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о необходимости ужесточения законодательства об обращении с животными, потому что число укусов в регионе не снижается. В том числе на людей нападают собаки, у которых есть хозяева.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»