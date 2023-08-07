Новые нарушения в приютах Ямала: в Салехарде животным тесно и нечего пить (ФОТО)

Прокуратура нашла нарушения в приюте для животных Салехарда: у животных не было воды, канализация не работала, в приюте тесно. Так как власти не согласились исправить недочёты добровольно, надзорная инстанция подала иск в суд. Несколько дней назад прокуратура сообщала о нарушениях в приюте Тазовского района.

Проверка в приюте Салехарда прошла с участием специалистов службы ветеринарии ЯНАО.

«На протяжении более полугода в городском приюте содержалось в 3,3 раза больше животных, чем допускает его вместимость. При этом мер по расширению приюта органом местного самоуправления не принимается. У животных отсутствовало достаточное жизненное пространство и зона выгула. Более 70 животных содержались в помещениях, не позволяющих удовлетворить их физиологические потребности. Вольеры не были обеспечены постоянным наличием воды и настилами для отдыха животных», – перечислили нарушения в прокуратуре Ямала 7 августа 2023 года.

Представители приюта ещё год назад говорили о том, что им некуда сажать бездомных и выброшенных на улицу собак и кошек. Они признавались, что четвероногие сидят даже в коридорах из-за дефицита помещений.

Помимо собак и кошек в салехардском приюте живут птицы и земноводные, вольеры для которых не оборудованы.

«Система вентиляции не работала, а система водоотведения находилась в неисправном состоянии. Кровля, двери, половое покрытие и бытовые помещения требовали ремонта», – добавили в прокуратуре.

Глава администрации столицы Ямала Алексей Титовский оставил без удовлетворения представление прокуратуры, никаких мер не принял. Тогда ведомство обратилось в суд. Чиновников обязали привести приют для животных в соответствие с требованиями закона. Решение в законную силу не вступило.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»