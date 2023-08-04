Глава Тазовского района Югай поспорил с прокуратурой из-за собак

Глава Тазовского района Виктор Югай отреагировал на критику прокуратуры по поводу приюта для бездомных животных. Он заявил, что для учреждения купят дополнительные вольеры (ранее прокуратура сообщила, что число животных превышает норматив в 4-5 раз). Также г-н Югай поспорил с ведомством, которое заявило, что собаки из приюта бесконтрольно передвигаются по селу и создают угрозу жителям. По версии главы, случаи нападения собак есть, но никто не доказал, что это питомцы из приюта.

Комментарии г-н Югай высказал в своём аккаунте в ВК 4 августа 2023 года.

«Рассказываю о принятых решениях, исполнение которых беру под личный контроль:

– Дооснастим муниципальный приют для безнадзорных животных. Установим дополнительно 48 вольеров для постоянного содержания собак и кошек, ещё 10 пойдут на оборудование карантинной зоны. По периметру приюта оборудуем специальную систему, исключающую подкопы и перепрыгивание собак через ограждения.

– Продолжим работу по отлову безнадзорных животных, усилим контроль за пресечением самовыгула хозяйских животных. Каждый выявленный случай будет иметь административные последствия!

– Активизируем работу по чипированию домашних питомцев. С 1 сентября вступает в силу Федеральный закон, касающийся порядка учёта животных. Бесплатную услугу будет предоставлять районный отдел ветеринарии. Действительно, есть случаи нападения на жителей, но нет ни одного подтвержденного факта, что это – питомцы приюта или безнадзорные животные»,– написал г-н Югай.

Ранее прокуратура сообщила, что к переполненности приюта и бесконтрольному перемещению животных привели недостатки в работе со стороны органов местного самоуправления, а также благотворительного фонда помощи бездомных животным «Хочу домой».

Тазовский район, Наталья Ефремова

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