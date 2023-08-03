Прокуратура раскритиковала работу приюта в Тазовском: животных много, они бесконтрольно гуляют (ФОТО)

Прокуратура нашла серьёзные нарушения в приюте для бездомных животных посёлка Тазовского. Кошки и собаки, по версии надзорной инстанции, могли бесконтрольно гулять, в том числе и за пределами приюта. Из-за эого пострадали жители. Приют переполнен – в клетках в 4-5 раз больше животных, чем положено.

«Приют для бездомных животных в посёлке переполнен, в оборудованных для содержания животных помещениях содержится в 4,5 раза больше собак и в 5 раз больше кошек. Допущено бесконтрольное перемещение животных, а высота забора приюта не способна предотвратить их самовольный выход за его территорию», – рассказали в прокуратуре Ямала 3 августа 2023 года.

По версии ведомства, к такой ситуации привели недостатки в работе со стороны органов местного самоуправления, а также благотворительного фонда помощи бездомных животным «Хочу домой». Как уточняют в прокуратуре, именно из-за этого в первом полугодии 2023 года в населённых пунктах района пострадало 29 граждан, из которых 16 несовершеннолетних.

Прокурор главе администрации Тазовского района Виктору Югаю, а также генеральному директору фонда внёс представления.

фото - прокуратура ЯНАО

Тазовский район, Наталья Ефремова

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