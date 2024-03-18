Свердловский подрядчик отказался сказать, куда вывезут собак и кошек из Тазовского

Предприниматель из Свердловской области выиграл аукцион на отлов в Тазовском районе животных и их транспортировку в приют. При этом подрядчик – ИП Матвеев – должен отвозить четвероногих не только в приют Тазовского, но в приют за пределами посёлка. Какой это будет приют – подрядчик сообщить отказался.

Контракт между ИП и администрацией района заключен в марте 2024 года. Согласно документу, бизнесмен должен транспортировать собак и кошек в приют посёлка Тазовский, а также в приют за пределами Тазовского. Подрядчик обязан сообщить заказчику адрес, владельца, реквизиты этого приюта до подписания договора.

Тазовский приют переполнен уже давно. На это обращала внимание прокуратура, а также на это жаловался глава района Виктор Югай. В декабре г-н Югай говорил, что животных отвозят в том числе в Сургут. Так что очевидно, новому подрядчику тоже будет недостаточно места для питомцев в Тазовском.

Однако назвать место будущей дислокации пристанища для четвероногих новый подрядчик отказался. «Мы будем возить в ближайший свободный приют, с которым будет достигнута договорённость» – сказал в беседе с агентством подрядчик.

На уточняющие вопросы ИП Матвеев не ответил. «Мы вам ничего не должны», – сказал бизнесмен в ответ на реплику о том, что по условиям контракта подрядчик должен определить приют для отправки животных заранее.

Стоимость контракта – почти 5 млн рублей.

ИП Матвеев Александр Николаевич зарегистрирован в городе Ирбите Свердловской облсти.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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