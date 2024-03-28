Бездомных собак из Тазовского района готов принять приют Нижневартовске

Беспризорных животных из Тазовского района будут отвозить в Нижневартовск в случае переполненности местного приюта. Таковы условия контракта с подрядчиком по отлову и транспортировке животных – с ИП Матвеев. Об этом сообщили в администрации Тазовского района в ответ на запрос агентства «Новый День».

Адрес приюта в Нижнвартовске – ул. 2П2, д.68, стр.5.

Сумма контракта мэрии с подрядчиком – почти 5 млн рублей. Ранее сам предприниматель Матвеев отказался сказать, куда в случае отказа приюта в Тазовском он планирует отвозить собак и кошек, отловленных на улицах сёл и посёлков района.

Как уточнили в администрации Тазовского района, сейчас в приюте Тазовского 195 мест. Новых постояльцев он сможет принять только поле того, как нынешних питомцев впустят на улицу. «Размещение отловленных животных возможно после выпуска части неагрессивных животных на прежние места обитания», – говорится в ответе за подписью замглавы района Алексея Канева.

При этом, по данным чиновников, с конца марта отловленных животных планируется размещать именно в Тазовском приюте. Вероятно, как раз сейчас часть питомцев из него вернут в среду.

Ранее глава района Виктор Югай сообщал, что отловленных на улицах собак приходится отправлять в приют Сургута.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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