В приюте Аксарки слишком много кошек

В очередном приюте для бездомных животных прокуратура нашла нарушения. На этот раз речь идёт о приюте в Аксарке (Приуральский район). Там содержалось слишком много кошек.
Юрлицо – АНО «Приют для бездомных животных в с. Аксарка».
«В приюте на протяжении более полугода содержалось в 3 раза больше кошек, чем допускает его вместимость. Прокуратура района направила иск в суд. Судом обязал обеспечить приют достаточным количеством клеток для содержания», – говорится в сообщении надзорной инстанции.
Ране ведомство обнаруживало нарушения в приютах Салехарда и Тазовского района. Учреждение в столице Ямала было переполнено, животным не хватало воды, не работала канализация.
В приюте Тазовского также было слишком много собак и кошек, по версии прокуратуры, они могли бесконтрольно передвигаться по посёлку.
Приуральский район, Наталья Ефремова
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