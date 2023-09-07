В приюте Аксарки слишком много кошек

В очередном приюте для бездомных животных прокуратура нашла нарушения. На этот раз речь идёт о приюте в Аксарке (Приуральский район). Там содержалось слишком много кошек.

Юрлицо – АНО «Приют для бездомных животных в с. Аксарка».

«В приюте на протяжении более полугода содержалось в 3 раза больше кошек, чем допускает его вместимость. Прокуратура района направила иск в суд. Судом обязал обеспечить приют достаточным количеством клеток для содержания», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Ране ведомство обнаруживало нарушения в приютах Салехарда и Тазовского района. Учреждение в столице Ямала было переполнено, животным не хватало воды, не работала канализация.

В приюте Тазовского также было слишком много собак и кошек, по версии прокуратуры, они могли бесконтрольно передвигаться по посёлку.

Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»