В приюте Тарко-Сале от чумы умерли 30 собак

В приюте для бездомных животных в Тарко-Сале вспышка чумы плотоядных, в феврале 2022 года погибли 30 собак. Сейчас больные питомцы изолированы в отдельный вольер. В приюте 18 марта объявлен карантин.

«Несколько собак заболели чумкой, они изолированы в отдельный вольер и проходят курс лечения в соответствии с рекомендациями ветеринара. Приют располагает необходимым персоналом для ухода за животными, медикаментами для лечения, дезинфицирующими средствами, а также запасом кормов. Всех поступающих в приют собак обрабатывают гипериммунной сывороткой и ставят необходимые прививки», – говорится в сообщении администрации Пуровского района «Вконтакте».

Симптомы болезни появились у постояльцев в феврале 2022 года. «По нашей информации 20 февраля появились первые симптомы у одной особи, но диагноза ещё не было. Чуму плотоядных, согласно лабораторным исследованиям, установили 17 марта. Тогда же появились три первых подтверждённых случая среди собак приюта, которых изолировали», – рассказал агентству «Север Пресс» замначальника отдела службы ветеринарии ЯНАО Алексей Скоров.

Ранее силовики сообщали о том, что директор фонда помощи бездомных животных подозревается в хищении 1 млн рублей. Уголовное дело расследует отдел ОМВД России по Пуровскому району.

Для большинства приютов на Ямале актуальна проблема переполненности, нехватки мест. При этом некоторые приюты, например, приют в Лабытнанги, приняли решение не выпускать животных на улицу, поскольку местные жители боятся бездомных собак. Было зафиксировано несколько случаев насильственной смерти животных – по версии зоозащитников, к этому могли привести намеренные действия людей, которые пытаются бороться с бездомными собаками на улицах.

Тарко-Сале, Наталья Ефремова

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