На Ямале директор фонда помощи бездомных животных украл миллион у собак

Директор фонда помощи бездомным животным на Ямале подозревается в хищении 1 млн рублей субсидии. Эти средства выделили фонду из бюджета на содержание приюта, сообщили в пресс-службе управления МВД ЯНАО 17 января 2022 года.

«В феврале 2021 года с учреждением, оказывающим помощь животным, было заключено соглашение о предоставлении из бюджета субсидий с целью финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением данного вида деятельности. В сентябре 2021 года директор фонда осуществил перевод на свой банковский счёт более 1 млн рублей, являющихся целевыми денежными средствами на содержание приюта», – говорится в сообщении полиции.

В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело. Квалификация – ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

Подозреваемый свою вину признаёт, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключили в УМВД.

Осенью 2020 года власти рассказывали, что в Пуровском районе открыт приют для бездомных животных. Присматривать за четвероногими там должен был пуровский благотворительный фонд помощи животным «Подари жизнь». Этой организации из бюджета должны были выделить в 2021 году более 4 млн рублей – об этом сообщается в документах районной думы.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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