Директор фонда помощи животным на Ямале украл более 1,7 млн рублей и остался на свободе

Условный срок за манипуляции с бюджетными деньгами получил директор фонда помощи бездомным животным Ямала «Подари жизнь» Иван Латышкин. Он переводил средства не на корм питомцам и не на зарплаты волонтёрам, а себе в карман. Приговор озвучили ещё весной 2022 года. По каким-то причинам правоохранительные органы не посчитали нужным его обнародовать. Расследованием занималась полиция.

Суд прошёл очень быстро – Иван Латышкин признался в совершённых манипуляциях с деньгами бюджета и согласился возместить ущерб. В распоряжении агентства «Новый День» есть приговор суда.

Согласно документам суда, г-н Латышкин перевёл на собственные счета деньги, полученные от администрации Пуровского района (фонд зарегистрирован там же). Он проделывал это дважды.

В первый раз он перевёл деньги со счёта Фонда в начале сентября 2021 года. Это были 3 транша общей суммой чуть более миллиона рублей. Второй раз – в конце сентября 2021 года, и тоже 3 транша. Но сумма была чуть меньше – 745 тыс. рублей.

Следователям он рассказал, что украсть деньги, выделенные на животных, он решился из-за «трудного материального положения».

Манипуляции вскрылись в октябре 2021 года, в Фонде прошло экстренное собрание. Как на суде рассказали другие представители организации «Подари жизнь», обнаружилось, что г-н Латышкин подделал сведения о перечислении средств за корм животным. На работе после сомнительных переводов он вообще перестал появляться. Также выяснилось, что сотрудники приюта для бездомных животных не получают зарплату. Тогда мужчиной занялись правоохранители.

Через несколько месяцев г-н Латышкин написал явку с повинной.

Суд назначил злоумышленнику условный срок – 2,5 года. С него также взыскали в пользу департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района ущерб в 1,5 млн рублей. Латышкин признан виновным в присвоении.

Иван Латышкин до трудоустройства в пуровский фонд много лет получал контракты на отлов животных в Пуровском районе и Ноябрьске. Ещё в сентябре 2019 года волонтёры били тревогу: в службе отлова у г-на Латышкина в Ноябрьске нашли тощих и замёрзших животных. Часть собак обнаружили мёртвыми. Об этом писало издание «Ноябрьск 24». Тогда г-н Латышкин заявлял, что с ним не расплатились чиновники Ноябрьска и поэтому ему не хватает денег на прокорм животных. Но в мэрии Ноябрьска говорили обратное – подрядчик получает финансирование вовремя и регулярно нарушает условия контракта. Видимо, этот скандал не насторожил волонтёров Тарко-Сале, которые в августе 2021 года взяли г-на Латышкина директором своего фонда «Подари жизнь».

фото -ТРК «Луч»

Уважаемые читатели, подписывайтесь на наш паблик «Вконтакте» и телеграм-канал. Там всегда свежие и интересные новости.

Тарко-Сале, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»