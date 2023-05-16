Счётная палата не смогла доказать, что кошки в приюте Аксарки слишком много ели

В Приуральском районе приют для животных оспорил выводы аудиторов о том, что бюджетная субсидия была потрачена им с нарушениями. Суд посчитал, что претензии районной Счётной палаты к приюту необоснованны. Ранее за махинации с субсидиями осудили директора другого приюта для бездомных животных – в Пуровском районе.

Проверка Счётной палаты в приюте Аксарки прошла в июле 2022 года. Аудиторы изучали, как организация потратила средства субсидии. Причём Счётная палата проверила освоение только части субсидии – около 5 млн рублей из 13,4 млн рублей, которые чиновники выдали приюту в целом в прошлом году. Ревизоры пришли к выводу, что расходы субсидии на 374 тыс. рублей являются неправомерными.

В числе претензий аудиторов – завышение расходов на содержание кошек и на зарплаты персоналу.

«Из анализа фактических затрат на содержание животных (корм, расходный материал), установлено, что приютом завышен норматив затрат на содержание кошек на 179 649 рублей, т.е. фактические затраты на содержание одной кошки в день составили 55,21 рублей при норме 33,94 рублей, что превышает норматив на 21.27 рублей, или на 63%",– отметили аудиторы в итогах проверки.

Как выяснилось в ходе суда, расходы на кошек превысили нормативные, так как приют закупил корм впрок. Аудиторы пытались доказать, что корм купили слишком дорого у компании ООО «Энергопрогресс Приуралья», которая принадлежит директору приюта Троицкому. Однако доказательств не хватило, чтобы это признали нарушением.

Что касается зарплаты персонала, то приют указал, что поскольку работников не хватает, то приходится выплачивать им сверхурочные. Кроме того, работники увольняются и приходится платить компенсации за неиспользованный отпуск.

Суд встал на сторону приюта. Возвращать в бюджет деньги волонтёры не будут.

Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»