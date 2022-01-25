На Ямале по инициативе Артюхова введут штрафы для тех, кто выпускает собак на самовыгул

Власти Ямала конкретизировали заявление губернатора Дмитрия Артюхова о готовящемся ужесточении ответственности для нерадивых владельцев собак. Как выяснилось, регион подготовил законопроект, согласно которому штраф будут получать жители, отправляющие собаку на самовыгул. Такие меры связаны с ростом числа нападений «домашних» псов на людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямала 25 января.

«Сейчас он (законопроект – прим.ред.) проходит процедуру согласования», – рассказал руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов, которого цитируют в пресс-службе. Там напоминают, что за 2021 год более 50% от общего числа укусов – это нападения собак, имеющих владельцев.

Проектом закона предлагается установить административную ответственность за нарушение требований к содержанию домашних животных, связанных с их свободным, неконтролируемым выгулом в отсутствие владельца, а также причинением вреда здоровью граждан и имуществу.

Власти Ямала рассчитывают, что наказание владелец собаки получит, если его животное поймали во время отлова и поместили в приют, если животное напало на человека или напугало жителей.

«За самовыгул животного предлагается ввести штраф от 1 до 2 тыс. рублей, за допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное или человека – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей», – уточняют в правительстве.

Там указывают на недоработку федерального закона: требования к содержанию домашних животных установлены ФЗ «Об ответственном обращении с животными», однако ответственность за его нарушение не введена.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также предлагал перестать выпускать всех отловленных псов на улицу из приютов – они сбиваются в стаи, пугают и кусают людей.

Салехард, Наталья Ефремова

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