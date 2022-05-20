Мэрия Салехарда в очередной раз заплатит за нападение бродячей собаки на ребёнка

Мэрия Салехарда заплатит семье ребёнка за укус бродячей собаки. Инцидент произошёл в ноябре 2021 года. Прокуратура обратилась в суд, посчитав, что обязанность по отлову бездомных животных была выполнена городскими властями не полностью. Суд согласился. Об этом 20 мая 2022 года рассказывает прокуратура ЯНАО.

«Судом в пользу малолетней взыскано 10 тыс. рублей. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой»,– говорится в сообщении инстанции. Такова сумма морального вреда.

Аналогичных исков в ЯНАО достаточно много – муниципалитеты платят за нападение собак на граждан.

Параллельно окружные власти пытаются сделать систему обращения с животными более цивилизованной. В том числе ввели штрафы для владельцев животных, которые отправляют питомцев гулять самостоятельно. Также будут штрафовать граждан, которые не убирают за своими собаками экскременты, когда гуляют в общественных местах.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступает и за ужесточение федерального законодательства: он предлагает предусмотреть случаи, когда возможно усыпление агрессивных собак вместо их пожизненного содержания в приюте за бюджетный счёт.

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Салехард, Наталья Ефремова

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