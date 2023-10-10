Чиновников Салехарда опять заставили платить за нападение собаки на ребёнка

Мэрия Салехарда опять выплатит компенсацию семье ребёнка, которого покусала собака. ЧП случилось в мае 2023 г. на детской площадке у дома 43 по ул. Ленина.

«На 10-летнюю девочку, которая гуляла, напала собака без ошейника и поводка. Животное её укусило за ногу, причинив физические и нравственные страдания», – рассказали подробности инцидента в прокуратуре Ямала.

Именно это ведомство направило иск в суд о взыскании с администрации Салехарда компенсации морального вреда.

Суд установил компенсацию в 12 тыс. рублей.

Это далеко не первый случай, когда суд взыскивает с муниципальных чиновников компенсации за нападение собак на людей. При этом чиновники фактически ничего не могут сделать, чтобы предотвратить нападение собак на горожан сельчан – по закону бродячих собак нужно выпустить, если они не агрессивные. Но определить степень агрессивности собаки достаточно сложно, поведение животного также может меняться в зависимости от времени года и от стаи, в которой оно находится.

Метод гуманной регуляции численности животных не работает, так как на улицах постоянно появляются новые особи – их выкидывают ямальцы либо отправляют гулять на самовыгул домашних питомцев.

Салехард, Наталья Ефремова

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