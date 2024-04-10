Власти Салехарда продолжают платить компенсации покусанным детям

В Салехарде 15 семей получат компенсацию в связи с нападением собак на детей.

«В 2023 году 15 несовершеннолетних детей в результате нападения собак подверглись эмоциональному стрессу, получили телесные повреждения и проходили лечение.

Прокурором города в их интересах предъявлены иски в суд о взыскании компенсации морального вреда»,– уточнили в прокуратуре ЯНАО.



9 семей уже получили компенсацию на общую сумму более 90 тыс. рублей. Исполнение 6 решений суда находится на контроле прокуратуры.

Власти муниципалитетов Ямала регулярно платят тем, на кого напали бродячие собаки. Крупную компенсацию получила семья девочки из Нового Уренгоя, на которую напала свора собак. ЧП попало на видео и было опубликовано. Суд решил, что власти Нового Уренгоя должны выплатить 1 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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