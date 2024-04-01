Мэрия Нового Уренгоя заплатит 1 млн рублей за резонансное нападение стаи собак на ребёнка

В Новом Уренгое жители отсудили огромную компенсацию у мэрии в 1 млн рублей после того, как ребёнка укусили собаки. ЧП случилось в декабре 2023 года. Оно стало резонансным – видео нападения животных на девочку попало в Сеть. На нём видно, как ребёнок пытается отбиться от своры.

«В результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в Новом Уренгое собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания», – рассказали в прокуратуре Ямала.



Прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда. Суд взыскал с муниципалитета компенсацию.



Решение суда не вступило в законную силу.

После того, как кадры с нападеним стали обсуждать в соцсетях, с заявлением выступил мэр города Андрей Воронов. «Девочка сейчас в больнице состояние стабильное, есть травмы, не представляющие угрозы для жизни. Сейчас вся свора отловлена», – говоил градоначальник.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность». Итоги расследования неизвестны.

Взыскание компенсаций за нападение собак на улицах на ямальцев – очень часто явление в округе. Однако обычно сумма компенсации в разы меньше.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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