В Салехарде за этот год девять детей пострадали из-за бродячих собак

В Салехарде в этом году зафиксировали девять случаев безнадзорных нападения собак на детей. За все эти ЧП будут платить чиновники мэрии из бюджета.

«Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову безнадзорных животных возложено на органы местного самоуправления, поэтому прокуратура города направила иски в суд о взыскании с местной администрации компенсации причинённого детям морального вреда», – уточнили в прокуратуре Ямала.

По двум искам в пользу детей взыскано 30 тыс. рублей. Остальные иски находятся на рассмотрении.

На Ямале во всех городах и районах есть случаи нападения собак на детей. И во всех случаях, если родители обратились в прокуратуру, надзорное ведомство взыскивает компенсацию с администрации.

Самая большая компенсация – после нападения своры на девочку в Новом Уренгое в декабре 2023 года. ЧП попало на видео и разлетелось по СМИ, в том числе и федеральным. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность». Итоги расследования неизвестны.

Салехард, Наталья Ефремова

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