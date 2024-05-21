Власти Нового Уренгоя снова платят из бюджета за нападение собаки на ребёнка

Мэрия Нового Уренгоя выплатит компенсацию за нападение собаки на очередного ребёнка. Члены семьи мальчика сообщили о ЧП в прокуратуру. Ведомство провело проверку и предсказуемо установило, что «в результате ненадлежащей организации органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных, собака укусила ребёнка, тем самым причинив ему телесные повреждения и нравственные страдания».

Инцидент имел место в ноябре 2023 года.

Суд взыскал с муниципалитета компенсацию в 80 тыс. рублей.

Месяцем позже в Новом Уренгое нападение стаи собак на ребёнка попало на видео. Съёмку горячо обсуждали в СМИ и соцсетях. Родителям девочки удалось взыскать 1 млн рублей с мэрии за этот инцидент.

Власти Нового Уренгоя и других муниципалитетов регулярно выплачивают компенсации из бюджета тем, на кого напали собаки на улице. Вместе с этим единственным способом предупедить такие нападения является пожизненное содержание отловленных и брошенных хозяевами собак в приютах. Тоже за счёт бюджета. Умерщвлять животных нельзя, хотя у губернатора Дмитрия Артюхова и было такое предложение, но пока оно не вылилось в закон, хотя многие регионы уже начали разрешать эвтаназию бездомных животных, как это было раньше. По действующему сейчас законодательству собак из приютов отпускать можно, если они не агрессивные, но предсказать поведение псов на улице и в стаях чиновникам сложно.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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