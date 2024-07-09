Власти Нового Уренгоя выплатили миллион рублей укушенной собакой девочке

В Новом Уренгое семье девочки, на которую напала стая собак, выплатили 1 млн рублей. Средства выплатили власти из бюджета муниципалитета.

Речь идёт об инциденте, который произошёл зимой 2023 года. Видео нападения животных на девочку попало в Сеть. На нём видно, как ребёнок пытается отбиться от своры.

Прокуратура посчитала, что местные чиновники плохо исполняли свои обязанности по отлову безнадзорных животных, в результате чего одна из собак укусила девочку.

Прокуратура обратилась в суд и суд удовлетворил требование о гигантской компенсации морального вреда в 1 млн рублей.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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